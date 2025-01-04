شاهد..سرايا القدس تفجر منزلاً تحصنت به قوة صهيونية

وذكرت "سرايا القدس"، في مشاهد بثتها اليوم، أنها استدرجت قوة عسكرية إلى منزل بالاشتراك مع كتائب الأقصى اللواء العمودي في كمين محكم.

وتابعت، ثم قام مقاتلونا بنسف المنزل ببراميل متفجرة، ما أدى إلى وقوع أفراد القوة الإسرائيلية بين قتيل وجريح، وشوهدت طائرات عسكرية تنقل الجنود القتلى والجرحى.

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ودأبت فصائل المقاومة في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية يوم 27 أكتوبر 2023، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نُفذت ضد قوات الاحتلال.

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وتواصل كافة فصائل المقاومة في غزة التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التوغل في قطاع غزة، موقعة الخسائر في صفوفها وآلياتها.