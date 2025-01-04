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شاهد..كيف يحرج وزير خارجية فرنسا الجولاني

شاهد..كيف يحرج وزير خارجية فرنسا الجولاني
السبت ٠٤ يناير ٢٠٢٥ - ٠١:٥٧ بتوقيت غرينتش

احرج وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قائد الإدارة السورية أحمد الشرع (الجولااني) أمس في قصر الرئاسة بدمشق بمصافحته الباردة.

العالم-سوريا

فقد توقف عدد من الصحافيين والناشطين على مواقع التواصل عند "التحية الباردة أو الرخوية" التي حصل بين وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو والشرع عند مدخل القصر الرئاسي.

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ففيما اكتفت بيربوك بوضع يدها على صدرها للسلام على الشرع، مد الأخير يده إلى بارو إلا أن الوزير الفرنسي بدا مترددا.

إذ اكتفى بسلام وصف بالبارد وبطرف يده، ما جعل عدد من الصحافيين الفرنسييين ينتقده، معتبرين أنه قدم صورة ضعيفة عن بلاده.

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لا سيما أن حركة الجسد غالباً ما يعلق عليها في عالم الدبلوماسية بين الدول حول العالم.

في المقابل، اعتبر البعض أن قبضة بارو أتت "متراخية" لأنه أراد التضامن مع نظيرته الألمانية، وهو ما تجلي في عدم سلامه على مرافقي الشرع.

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