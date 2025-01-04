هذا ما تفعله تركيا في الاراضي السورية..

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فكل اصبح يردد هذه اللازمة ولنبدأ من تركيا التي زار وزير خارجيتها سوريا وتحدث بهذه اللغة: ندعم وحدة اراضي سوريا والسيادة السورية ونحن الى جانب الشعب السوري.

وزير الخارجية التركي يؤكد على وحدة وسلامة اراضي سوريا، ولكن سوريا هل سلمت من تركيا؟ منذ بداية الحرب على سوريا في 2011 وتركيا كان لها دورا كبيرا ومؤثرا في دعم كل الجماعات المسلحة والارهابية التي جاءت الى سوريا، وتركيا دخلت ايضا واحتلت اراض سورية عديدة في مناطق متعددة وفي محافظات عدة وبنت مراكز عسكرية وامنية وهذا احتلال واضح.

اذن ما الذي تفعله تركيا بسوريا؟ فضلا عن انها محتلة بشكل واضح، لكن تركيا تعمل ايضا على تتريك ممنهج في سوريا في كل المحافظات المتواجدة فيها.

كل هذا تفعله تركيا. تحتل مباشرة وتقيم مراكز امنية وعسكرية وتترك المناطق وتغير اسماء القرى والبلدات والساحات وتعمل على تدريس اللغة التركية وايضا تتداول المناطق بالليرة التركية ومع كل ذلك يقول الاتراك انهم يريدون وحدة الاراضي السورية، ووحدة الاراضي السورية لا تكون الا بإنشاء ودعم جماعات مسلحة تشتبك فيما بينها وتشتبك ايضا مع فصائل سورية اخرى.

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