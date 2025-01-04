قناة العالم
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فلسطين
المغرب
لبنان
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اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
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مستوطنون يهاجمون أطراف قرية برقا شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية
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شهيدان وعدد من الجرحى بقصف الاحتلال منزلا بجوار المحكمة الشرعية بغزة
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أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم يتحدث اليوم بذكرى استشهاد قادة النصر
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إصابة مستوطن بعملية اطلاق نار تجاه مستوطنة"عادي عاد"شمال شرق رام الله
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إعلام الاحتلال: إصابة مستوطن باطلاق نار تجاه مستوطنة جنوب شرق نابلس
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الاحتلال يشن غارات عنيفة وحزاما ناريا على محيط الكلية الجامعية جنوب غزة
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مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحام بلدة أودلا جنوب نابلس
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أسيرة إسرائيلية:أسألكم يا حكومة اسرائيل حقا أريد أن أسألكم هل تريدون قتلنا؟
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كتائب القسام تنشر رسالة جديدة من أسيرة اسرائيلية
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4 شهداء بقصف للاحتلال على شارع النزهة في جباليا البلد شمال قطاع غزة