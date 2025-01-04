حزب الله ومعادلة الردع وتغيّر الوعي الإسرائيلي بعد الـ7 من أكتوبر

العالم - جوّا الصندوق

هل فشل اليوم "نموذج الردع"الذي حققه حزب الله بعد حرب الـ 2006؟

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج"جوا الصندوق"، وفيما يتعلق بفشل نموذج الردع الذي قدمه حزب الله بعد العام 2023 في حماية لبنان، أشار مطر إلى أن السؤال الذي كان قد طرح بشكل أساسي من باب القول بأن ((نظام الردع الذي نفذه حزب الله هو نظام فاشل، وبالتالي تبين أن المقاومة لا ترد على الاسرائيليين عن العدوان على لبنان)) -بحسب خصوم المقاومة- ما يعبر عن عدم فهم دقيق ما الذي يعنيه الردع، ونتحدث هنا عن حالة الردع اللا تماثلي أو أحيانا ما تسمى بشبه تقليدي حيث لا نتحدث عما يجري بين دولتين بل بين دولة و حركة مقاومة.



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وأشار مطر إلى أن الرّدع بالعموم هو نظام يخدم لحالة محددة بذاتها، حيث أنه في بكل صراع من الصراعات ننفذ نظام للردع او نموذج للردع يختلف بحسب من يكون العدو، وما هي طبيعة الصراع، وخصائص هذا العدو والأسلحة المتوفرة والبيئة الاستراتيجية، فلا يوجد نموذج واحد للردع نطبقه لينجح.



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وأضاف مطر أن كل ردع يصمم لحالة خاصة، وكل ردع هو في حالة تحوّل دائم ولذلك يقال في الدراسات الأمنية هو بحاجة لعملية شحن دائم، ونتيجة الوقائع الجديدة يفقد من زخمه او يتزايد زخمه وبالتالي لا بد من اعادة شحنه بشكل دائم لتحافظ على وجوده.وبالتالي سيصل الردع في لحظة ما الى واقع ينتهي به.



هل تغيّر العقل والوعي الإسرائيلي نتيجة السابع من اكتوبر؟



لفت مطر إلى أن حكومة الإحتلال الإسرائيلية قبل تاريخ الـ 7 من أكتوبر لديها منظار لتصفية القضية الفلسطينية والإنتقال إلى واقع مختلف تحت عنوان :"قبل 7 اكتوبر نحن كإسرائيليين لسنا واثقون من أفق المشروع الأمريكي في المنطقة" مع وجود تنافس دولي كبير".

ونوّه مطر أن الإسرائيليين يعتبرون أن إيران وحلفاءها ينفذون إستراتيجية استنزاف متعددة الجبهات وهي تنفذ بنجاح فيقولون :"إلى متى نظل مكبوحين لابد أن نرسي وقائع إقليمية جديدة قبل إكتمال التحول الدولي"، وهذا ما كان نتنياهو يتحدث عنه قبل السابع من أكتوبر.



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ما هو النموذج الجديد للردع الذي يتفق مع الوقائع الجيوسياسية الجديدة ومع القدرات الإسرائيلية اللي اكتشفناها في هذه الحرب؟

أوضح مطر أنه فيما يتعلق بالنموذج الجديد للردع الذي يتفق مع الوقائع الجيوسياسية الجديدة ومع القدرات الإسرائيلية اللي اكتشفناها في هذه الحرب ما يسمى بالنموذج الاستخباري الناري الجراحي معزز بالتكنولوجيا وكيفية التعامل معه مع الوقائع الجيوسياسية الجديدة وهذا المقال اليوم أمام هذا السؤال.



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وتابع مطر قائلا: صحيح أن نموذج الردع الجديد الذي حققه حزب الله قد اهتز لكن من جهة أخرى فإن نموذج الدفاع لم يهتز، بمعنى أنه اثبت أن المقاومة فعليا أنها قوه لا زالت قادرة على الدفاع عن لبنان، حينما تفشل في منع الحرب فهي قادرة على ان تجعل "اسرائيل" تدفع ثمن الحرب وتحدد وتقيد أهدافهم.



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