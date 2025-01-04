ترامب يعين نائبة يهودية مبعوثا للسلام بالشرق الأوسط

العالم-الاميركيتان

كن الإعلان عن التعيين اقترن بتوجيه توبيخ، إذ أشار ترامب إلى أن أورتاغوس حصلت على توصية كبرى، رغم أنها انتقدته في الماضي، بحسب موقع "أكسيوس".

وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" (Truth Social): "في وقت سابق حاربتني مورغان لمدة 3 سنوات، ولكن لحسن الحظ تعلّمت درسها".

وبعد الإشارة إلى انتقادات سابقة، قال ترامب إنه قرر تعيين أورتاغوس بغض النظر عن خلافاتهما، لأنها "تحظى بدعم جمهوري قوي".

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وأضاف: "أنا لا أفعل هذا من أجلي، أنا أفعله من أجلهم. دعونا نرى ما سيحدث".

وعلقت صحيفة "هآرتس" العبرية، على تعيين أورتاغوس قائلة إنه "أحدث تعيين يركز على السياسة الخارجية، وسوف يسعد المؤسسة المؤيدة لإسرائيل، التي كانت أورتاغوس المفضلة لديها منذ فترة طويلة، في حين سيثير غضب الجناح الانعزالي في الحزب الجمهوري".