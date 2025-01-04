الشيخ قاسم:الشهيد سليماني كشف مخططات واشنطن وتبنيها داعش

العالم _ لبنان

وقال الشيخ نعيم قاسم بمناسبة ذكرى استشهاد القائد الحاج قاسم سليماني والقائد الحاج أبو مهدي المهندس : إن الشهيد سليماني استطاع أن يعيد للقضية الفلسطينية تألقها من خلال المواجهة في فلسطين.

وقال الشيخ قاسم إن للشهيد سليماني الفضل في ما نراه اليوم من صمود وثبات واستعادة القضية الفلسطينية لتكون القضية المركزية الأولى لأهل المنطقة والمسلمين وأحرار العالم.

وأكد الأمين العام لحزب الله، أن الشهيد قاسم كان نموذجًا ورائدًا وعلمًا وراية وآثاره ستستمر في مواجهة كيان الاحتلال حتى زواله.

وأشار الشيخ قاسم إلى أن الشهيد أبو مهدي المهندس كان عمله نموذجًا في الالتزام الحقيقي والولائي وتحت سقف المرجعية الرشيدة في النجف الأشرف، موضحًا أن للشهيد أبو مهدي المهندس دورًا كبيرًا في تأسيس الحشد الشعبي.

ونوه الشيخ قاسم بخصوص الغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان بأن كيان الاحتلال حاول في العام 2024 أن يتقدم لكن المجاهدين الأسطوريين صمدوا وواجهوا بقوة.

وأوضح الأمين العام لحزب الله أن رغم التدمير الواسع والعدوان الإجرامي الذي قام به كيان الاحتلال، مع ذلك عُقد اتفاق وقف إطلاق النار الذي طالب به العدو ونحن وافقنا، وعند وقف إطلاق النار كان لدى المقاومة حضور مقاوم ووازن ومؤثر.

يتبع....