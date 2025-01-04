روسيا تعلن سيطرتها على 3 قرى جديدة في دونيتسك

العالم _ خاص بالعالم

في المقابل تتصاعد الهجمات الاوكرانية في استهداف الاراضي الروسية باسلحة غربية متطورة على امل تعزيز موقفها التفاوضي في اي محادثات مستقبلية لانهاء الحرب.

وفي الاطار اعلنت روسيا اعتراض 8 صواريخ من طراز أتاكمس أميركية الصنع اطلقتها اوكرانيا باتجاه منطقة بيلغورود الروسية متوعدة كييف برد شديد لاستخدمها هكذا صواريخ.

كما اسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 10 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراض روسية 3 منها فوق منطقة لينينجراد في الشمال ما دفع السلطات الروسية الى ايقاف الرحلات الجوية في مطار بولكوفو في سان بطرسبرغ بشكل مؤقت.

على ضوء مساعي الجيش الروسي تعزيز مكاسبه الميدانية سيطرت القوات الروسية على قرية ناديا في منطقة لوغانسك شرق أوكرانيا وفق ما اعلنت وزارة الدفاع الروسية بينما تحدثت مصادر عسكرية أوكرانية عن سيطرة القوات الروسية على 3 قرى إضافية قرب مدينة بوكروفسك الاستراتيجية في دونيتسك وفي هذا السياق قالت موسكو ان الجيش الروسي يواصل محاصرة مدينة بوكروفسك، ويقترب من حدود منطقة دنيبرو بتروفسك الإدارية الأوكرانية.

اوكرانيا أعلن سلاح الجو في كييف أسقاط عشرات المسيرات الروسية التي استهدفت البلاد موضحا إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 34 من اصل 81 مسيرة أطلقتها روسيا.

كما تحدث سلاح الجو عن تحييد خطر 47 طائرة مسيرة، في إشارة إلى استخدام أوكرانيا لأدوات الحرب الإلكترونية في إعادة توجيه الطائرات المسيرة الروسية.