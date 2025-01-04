تسليم لوحة تتضمن كلمات قائد الثورة عن المسيح (ع) لبابا الفاتيكان

العالم - ايران

وقد أعدّ هذه اللوحة، مكتب حفظ ونشر آثار سماحة آية الله السيد علي الخامنئي حيث تمت ترجمة الكلمات الى اللغة الايطالية ووضعها على هذه اللوحة القيّمة وقد رحب بها بابا الفاتيكان وقدم الشكر عليها.

وقد اشاد بابا الفاتيكان بهذه اللوحة قائلا انها تتضمن معان بارزة وهامة وستكون مؤثرة وفاعلة لدى اتباع الدين المسيحي، كما اعرب بابا الفاتيكان خلال هذا اللقاء عن قلقه ازاء الاعتداءات الصهيونية وقال انه يتلقى تقريرا يوميا من ممثله في فلسطين عن الاحداث الجارية هناك.

وفيما يلي نص هذه الكلمات المختارة التي ترجمت الى الايطالية:

لو كان المسيح (ع) بيننا ... لا شك ان شأن ومنزلة المسيح عليه السلام عند المسلمين ليست اقل من شأنه ومنزلته سلام الله عليه لدى المسيحيين المؤمنين بالمسيحية.

هذا الرسول الالهي (ع) العظيم قضى كل فترة بقائه بين الناس بالجهاد لكي يقف بوجه الظلم والعدوان والفساد والذين استخدموا المال والقوة لجعل الشعوب في الاغلال وسوق الشعوب نحو الجحيم في الدنيا والآخرة. كل المحن التي تحملها هذا الرسول العظيم (ع) _ والذي بعثه الله تعالى نبيا منذ ولادته _ كانت من اجل ذلك.

نتوقع من اتباع المسيح عليه السلام وكل من يعظم شأن ذلك الني العظيم (ع) ويعترف بمكانته السامية، التأسي به سلام الله عليه.

اذا كان المسيح عليه السلام بيننا اليوم لما ترك قتال قادة الظلم والاستكبار العالمي، لحظة واحدة، ولا يطيق جوع وحيرة المليارات من البشر الذين تقوم القوى العظمى باستعبادهم وسوقهم نحو الحروب والفساد والعدوانية.

على من يؤمن بهذا الرسول العظيم (ع) أي المسيحيين والمسلمين ان يتمسكوا بتعاليم ونهج الانبياء (ع) من اجل الحصول على نظام يليق بالعالم، ويعمدوا الى نشر الفضائل الانسانية وفق تعاليم هؤلاء المعلمون للبشرية، ان اتباع النبي عيسى عليه السلام يستلزم الوقوف مع الحق والبراءة من القوى المناوئة للحق، ونأمل ان يعمد المسيحيون والمسلمون في اية نقطة من العالم الى تطبيق الدرس الكبير الذي تلقوه من المسيح عليه السلام في حياتهم واعمالهم. هذا وسيتم الاحتفاظ بهذه اللوحة في متحف الفاتيكان.