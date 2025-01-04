قناة العالم
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
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إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
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الاحتلال ينفذ تفجيرات ضخمة وينسف مباني سكنية في شمال قطاع غزة
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الاحتلال يعتقل 6 مستوطنين خلال تظاهرة في تل ابيب للمطالبة بتبادل الاسرى
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الاحتلال الاسرائيلي يشن قصفا مدفعيا على منطقة الصفطاوي شمال القطاع
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3 إصابات بقصف الاحتلال لمحيط ابراج عين جالوت جنوب مخيم النصيرات
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مصادر طبية: 66 شهيدا بغارات اسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم السبت
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مصادر الاحتلال: صفارات الانذار تدوي في إيريز إثر رصد عمليات إطلاق صواريخ
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إعلام الاحتلال: صفارات الانذار تدوي في غلاف غزة
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3 شهداء وعدد من الجرحى بقصف اسرائيلي لشقة سكنية غرب خانيونس
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القناة 12 العبرية: ضغوطات على نتنياهو من اعضاء بالائتلاف لاقالة بن غفير
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عراقجي: الحظر اداة للبلطجة تستخدمها اميركا وقد شهدت عدم فاعليتها