عدوان أمريكي بريطاني على صعدة شمال اليمن

وأشارت مصادر محلية إلى تواصل تحليق طيران العدوان الامريكي البريطاني المُسيّر، في سماء صعدة، إذ سُمع تحليقه في مناطق متفرقة من المحافظة، عقب تنفيذ الاعتداءات الجوية.

وسائل إعلام يمينية قالت أن "العدوان الأمريكي البريطاني شن 3 غارات شرق مدينة صعدة".

وفي وقت سابق من فجر الأحد، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صاروخا أطلق من اليمن باتجاه فلسطين المحتلة، مما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار وسماع دوي انفجارات متتالية وسط الاراضي المحتلة.

وتحدثت القناة الـ12 الإسرائيلية عن إطلاق صاروخ واحد من اليمن، في حين ذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في منطقة تل أبيب الكبرى.

وأظهرت مشاهد تداولها مستوطنون مرور الصاروخ اليمني فوق عدد من المناطق في منطقة القدس المحتلة.