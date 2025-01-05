مدير مكتب الأسد الإعلامي: روسيا لم تستجب لطلب نقل مساعدات عسكرية ايرانية لسوريا

وقال صقر في بودكاست عبر منصة "مزيج" إن الأسد فشل بالاتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مدار 3 أيام سبقت 8 ديسمبر يوم سيطرة المعارضة على دمشق.

وتابع أن الإيرانيين أبلغوا الأسد أنهم لم يتلقوا تأكيدات أنه بإمكانهم تحريك طائرات إيرانية إلى حميميم وأن تعبر اجواء العراق وسوريا، مؤكدا أنه عند سؤال موسكو عن تلك التأكيدات لم تتم الاستجابة لطلب الأسد بشأن السماح بهبوط طائرات إيرانية في قاعدة حميميم.

وأكد أن الإيرانيين قالوا إن الأمريكيين هددوا بإسقاط طائرة كانت قد تحركت من إيران ودخلت أجواء العراق باتجاه حميميم، ما اضطرها للعودة إلى طهران.

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وقال إن وضع المؤسسة العسكرية في سوريا قبل سقوط حلب كان سيئا ولا يسمح لها بخوض معارك، بالاضافة إلى أن الوضع الاقتصادي في البلاد كان متدهورا.

وأكد صقر أن الجانب العراقي أبلغ السوريين يوم 6 ديسمبر أن تركيا ترفض أي حوار حاليا مع الأسد.

وقال أن رفض الأسد الجلوس مع اردوغان هو انفصال عن الواقع وعدم تقدير الموقف وهروب من نتائج سياسية تترتب على اللقاء مع الرئيس التركي.

وأشار مدير المكتب الإعلامي في الرئاسة السورية سابقا إلى أن ألكسندر لافرينتيف مبعوث الرئيس الروسي الى سوريا حاول اقناع الأسد بالجلوس مع اردوغان لكنه رفض، كما رفض عقد اجتماع على مستوى وزيري الخارجية في تركيا وسوريا. وتمسك بلقاءات بين مسؤولين امنيين في البلدين فقط.

وأكد صقر أن رفض الأسد طلبات روسيا بالجلوس مع أردوغان، أمر لم يسر الطرف الروسي.