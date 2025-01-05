قاليباف: طريق الشهيد سليماني مستمر حتى تحرير القدس

العالم - ايران

جاء ذلك في الجلسة العلنية لمجلس الشورى برئاسة محمد باقر قاليباف اليوم الاحد.وأعرب قاليباف عن شكره وتقديره لاهالي محافظة " كرمان" (جنوب شرق) الذين أحيوا ذكرى استشهاد بطل مواجهة الارهاب ورافع راية محور المقاومة الشهيد سليماني عند مرقده.

وبيّن أن الشهيد سليماني أفنى أكثر من 4 عقود من عمره المبارك المفعم بالشجاعة والاخلاص والولائية، في مكافحة العدو المعتدي والأشرار والمحتلين والمجموعات الارهابية، وأن وجوده في أي مكان كان يبعث الطمأنينة والاستقرار ودفع الخطر عن النساء والاطفال.

وشدد قاليباف على أن طريق الشهيد سليماني سيتواصل حتى تحرير القدس الشريف وإزالة شر الكيان الصهيوني.