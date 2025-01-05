أنصار الله تستهدف محطة كهرباء جنوبي يافا بصاروخ فرط صوتي

العالم - الیمن

وقال العميد يحيى سريع : نفذنا عملية عسكرية استهداف محطة كهرباء جنوبي يافا المحتلة بصاروخ فرط صوتي من نوع "فلسطين2".

وأكد سريع إن القوات المسلحة اليمنية مستمرون في تأدية واجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم

إقرا أيضا.. صاروخ يمني يضرب حيفا متجاوزا منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية

وصرح: نعمل على تطوير قدراتنا العسكرية حتى تلبي متطلبات المرحلة وتجبر العدو الإسرائيلي على وقف عدوانه ورفع حصاره عن غزة

ورغم زعم تل أبيب إعتراض الصاروخ اليمني لكن مشاهد تداولها مستوطنون أظهرت مرور الصاروخ اليمني فوق عدد من المناطق في منطقة القدس المحتلة.

وتضامنا مع غزة بمواجهة حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 -والتي خلفت استشهاد وإصابة أكثر من 154 ألف فلسطيني- باشرت القوات المسلحة اليمنية منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.