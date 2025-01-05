إبادة متواصلة وعمليات نسف و تخريب ممنهجة + فيديو

العالم - فلسطين

وواصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته، اليوم الأحد، غاراتها وقصفها العنيف،على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

كما تواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، منذ 7 مايو الماضي، وعدة محاور من غزة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة، وعمليات نسف لمنازل المواطنين في مخيم جباليا.

ولليوم الـ 93 تواليا، يرزح شمال غزة تحت حصار وتجويع إسرائيلي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة.

وتواصل قوات الاحتلال لليوم الـ 73 تعطيل عمل الدفاع المدني قسرا في مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان الإسرائيلي المستمر، وبات آلاف المواطنون هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.

وصول جثامين شهداء إلى المستشفى المعمداني جراء غارات الاحتلال المتواصلة على مدينة غزة

وأفادت مصادر إعلامية أنه منذ يوم الأمس، يركز جيش الاحتلال على تدمير كل ما يمكن تدميره في شمال غزة حيث مناطق واسعة شهدت عمليات نسف وتخريب ممنهجة، مع تسارع واضح في وتيرة الدمار.

وأكدت مصادر محلية استشهاد الكاتب والصحفي الأستاذ محمد حجازي أبو مالك في مشروع بيت لاهيا شمال غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار بشكل متواصل غرب النصيرات وسط قطاع غزة.

جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف لمبان سكنية جنوبي مدينة غزة.

وأصيب مواطنون في قصف طيران الاحتلال منزلا محيط مسجد سلطان القديم في ساحة الشوا بمدينة غزة.