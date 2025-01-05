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تدشين رصيف نفطي إيراني على الخليج الفارسي

تدشين رصيف نفطي إيراني على الخليج الفارسي
الأحد ٠٥ يناير ٢٠٢٥ - ١٠:١١ بتوقيت غرينتش

أعلن موقع وزارة النفط الايرانية، عن افتتاح رصيف نفطي في منطقة بارس الجنوبي على الخليج الفارسي، وهو الاول من نوعه يتم افتتاحه عبر القطاع الخاص.

العالم - ايران

وأوضح موقع الوزارة اليوم الأحد، أن الرصيف النفطي بطاقة 100 الف طن تم افتتاحه بمنطقة بارس الجنوبي في مدينة "كنكان" المطلة على الخليج الفارسي، ودخل حيز العمليات بعد رسو أضخم سفنية لنقل الغاز المسال الساخن والمضغوط في أقل زمن ممكن ومع رعاية أقصى درجات المعايير والسلامة، مؤكدا أن عملية الشحن تمت بنجاح.

وأشار أن الرصيف تم افتتاحه عبر القطاع الخاص وباشراف ممثلين عن مصلحة الجمارك، ومنظمة الموانئ والملاحة البحرية، وشركة الغاز الوطنية الايرانية، ووزير النفط.

وأعتبر أن الرصيف بامكانه زيادة صادرات الغاز المسال الساخن بنسبة 50 بالمئة، والى مستوى 3 ملايين طن من الغاز البارد سنوياً.

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