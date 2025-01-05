مهرجان صبح الاعلامي الدولي يبدأ اعماله باستقبال النتاجات

العالم - ايران

المهرجان بدا عمله عام 2023 بهدف التعريف بعدد كبير من صناع البرامج الدوليين، وخلق التعامل البناء بينهم في سبيل إيجاد تيار إعلامي دولي.

ويسعى المهرجان إلى كشف الأشخاص الموهوبين والذين لديهم نشاطات إعلامية، وتكريمهم، وتأمين الفرص المناسبة لاستمرار ابداعهم الفني، وخلق تيار إعلامي قوي ومؤثر على المستوى الدولي. نحن نسعى من خلال نشاطاتنا التعليمية، مثل الورشات التعليمية والمؤتمرات، إلى تعريف الفنانين على طيف واسع من الإعلام وتطوير آفاقهم وتربية أفكارهم المستقلة.

المحاور الموضوعية:

يعتمد شعار ‌مهرجان صبح «الإعلام والنظام الدولي الحديث»، على قيم الهوية المحلية والإقليمية، والمعنوية، وأصالة الأسرة، وحوار المقاومة، ومناهضة الاستكبار العالمي.

أقسام المهرجان:

القسم الرئيسي

مسلسلات تلفزيونية

برامج تلفزيونية حوارية

برامج تلفزيونية تركيبية

أعمال وثائقية

تقارير اخبارية

جرافيك متحرك

محتوى نصي: مقالات (تحليل، نظرية، تحقيق)

برامج إذاعية وباد كست

وسائل التواصل الاجتماعي: فيديو كاست، رسوم متحركة (انیمیشن)، أفلام قصيرة، مدونات

القسم الخاص بفلسطين

أفلام سينمائية

فيديو كليبات

أفلام قصيرة

رسوم متحركة قصيرة

تصميم صور (ملصقات)

مدونات خبرية

الجوائز:

القسم الرئيسي

أفضل مسلسل: وسام المهرجان، ديبلوم فخري، ومبلغ 5 آلاف يورو

أفضل وثائقي: وسام المهرجان، ديبلوم فخري، ومبلغ 3 آلاف يورو

أفضل برنامج حواري: وسام المهرجان، ديبلوم فخري، ومبلغ ألفي يورو

أفضل برنامج تركيبي: وسام المهرجان، ديبلوم فخري، ومبلغ ألفي يورو

أفضل تقرير اخباري: وسام المهرجان، ديبلوم فخري، ومبلغ ألف يورو

أفضل جرافيك متحرك: وسام المهرجان، ديبلوم فخري، ومبلغ ألف يورو

أفضل برنامج إذاعي وباد كست: 1500 يورو

أفضل منشور علد شبكات التواصل الاجتماعي:

أفضل فيدو كست: وسام المهرجان، ديبلوم فخري، ومبلغ ألف يورو

أفضل رسوم متحركة (انيميشن): وسام المهرجان، ديبلوم فخري، ومبلغ ألف يورو

أفضل فيلم قصير: وسام المهرجان، ديبلوم فخري، ومبلغ ألف يورو

أفضل مدونة: وسام المهرجان، ديبلوم فخري، ومبلغ ألف يورو

المحتوى النصي: وسام المهرجان، ديبلوم فخري، ومبلغ ألف يورو

القسم الخاص بفلسطين

أفضل فيلم سينمائي: وسام المهرجان، ديبلوم فخري، ومبلغ 5 آلاف يورو

أفضل فيديو كليب: وسام المهرجان، ديبلوم فخري، ومبلغ ألف يورو

أفضل فيلم قصير: وسام المهرجان، ديبلوم فخري، ومبلغ ألف يورو

أفضل مدونة خبرية: وسام المهرجان، ديبلوم فخري، ومبلغ ألف يورو

أفضل انيمیشن قصير: وسام المهرجان، ديبلوم فخري، ومبلغ ألف يورو

أفضل تصميم صورة (ملصق): وسام المهرجان، ديبلوم فخري، ومبلغ ألف يورو

قسم السوق:

(سيقام لأول مرة قسم سوق مهرجان صبح الإعلامي خلال أيام إقامة المهرجان، وسيشارك في هذا القسم الزبائن والشركات الموزعة للأعمال الإنتاجية الإيرانية وغير الإيرانية)

قوانين المهرجان

يجب تقديم الأعمال التلفزيونية في القسم الحر بالترجمة الإنجليزية بالتأكيد.

في كل أقسام المهرجان، يجب تقديم نسخة نهائية (Clean) وبدون ترجمة، في حال انتخابها ووصولها إلى قسم المسابقة.

المنتج أو الشركة الموزعة، هم المسؤولون عن مشاركة العمل في المهرجان.

يمكن للأعمال التي شاركت في مهرجانات أخرى أو تم عرضها في وسائل الإعلام أن تشارك في مهرجان صبح أيضاً.

يجب أن يكون تاريخ إنتاج العمل بداية عام 2024.

يحق لأمانة المهرجان استخدام من 3 إلى 5 دقائق من الأعمال المنتخبة في المهرجان بهدف الدعاية والإعلان.

يتم الاحتفاظ بنسخة من الأعمال المقدمة إلى أمانة المهرجان، لاستخدامات غير تجارية «بنك أعمال» من قبل أمانة المهرجان.

في حال تخصيص جائزة لتخصص معين لأكثر من شخص، يتم تقسيم الجائزة النقدية بين الفائزين.

تم ذكر صيغة الأعمال المرسلة لكل قسم في قسيمة التسجيل لكل قسم من الأقسام.

يجب أن تكون الأعمال المرسلة بدون ملصقات أو شارات الموزعين.

لا يمكن للأعمال المشاركة في الدورة الماضية من المهرجان المشاركة في هذه الدورة منه.

لن تتم دراسة طلبات المشاركة للأعمال التي يتم إرسال وثائقها ناقصة أو تعاني من مشكلة فنية.

التسجيل وإدخال المعلومات عن طريق موقع المهرجان الالكتروني حصرياً.

المنتج أو الشركة الموزعة للعمل، مسؤولة عن تحمل المسؤولية أمام أي ادعاء بخصوص الحقوق المادية والمعنوية والمدنية للآخرين، ولا يتحمل المهرجان أية مسؤولية بهذا الخصوص.

أي مسؤولية تخص الأمور الدعائية وحقوق النشر للعمل تكون بناء على معلومات الاستمارة، وهي على عاتق موقعها.

بناء على النظام الداخلي للمهرجان، متى ما ثبت لأمانة المهرجان عدم صحة الوثائق المقدمة أو عدم اثبات انتساب العمل لمقدمه، يتم حذف العمل، ويتحمل المتقدم للمشاركة في المهرجان كافة المسؤولية.

تكميل وتقديم استمارة المشاركة في المهرجان بمثابة قبول كافة شروط وقوانين المهرجان.

في هذه الدورة فقط، لا يوجد أي قيود زمنية بخصوص الأفلام السينمائية في قسم فلسطين، والمسلسلات في القسم الرئيسي.

في قسم وسائل التواصل الاجتماعي، يجب تسجيل الرابط ومعلومات المنشور على شبكات التواصل الاجتماعي.

مهلة وطريقة ارسال الأعمال

يجب أن تكون أعمال القسم التلفزيوني قد أنتجت على شكل قطع 4K ،2K ، HD Full، HD ،SD .

يجب تقديم أعمال القسم التلفزيوني لأجل التدقيق على شكل ملف بصيغة H264 أو MP4 ومقدار بيت ريت من 6 إلى 8 ميغا بايت في الثانية، ومقاس الصورة 1080i، 1080p وفي صيغة SD مقاس الصورة 576p.

يجب تقديم النسخة النهائية للأعمال التلفزيونية المقبولة في المهرجان على شكل ملف معلومات عن طريق ارسال رابط تحميل أو تسليمه حضورياً لأمانة المهرجان في أحد الصيغ التالية:MOV- MPEG2- MXF- AVI - 264.H (MP4) .

يجب ارسال الأعمال الصوتية بصيغة WAV.

يجب أن يرسل المشاركين في القسم النصي أعمالهم على شكل ملفات WORD أو PDF.

من الضروري تقديم رابط نشر العمل في قسم شبكات التواصل الاجتماعي، ولن تتم مشاركة الأعمال التي تفتقد إلى رابط.

آخر مهلة للتسجيل وارسال العمل: 3 فبراير/شباط 2025

عنوان أمانة المهرجان: طهران، ساحة فرهنك، شارع محمد علي كشاورز، زقاق الشهيد حيدر نيا )الثاني الشرقي(، مبنى رقم ۴، الطابق الأول

صندوق بريد: 1997754746

هاتف: +982123066166

موقع: www. Sobhfestival.com

بريد الكتروني: prog@sobhfestival.com