كاميرا العالم توثق تدفق جثامين الشهداء لمستشفى المعمداني بغزة

العالم _ مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم الإخبارية، باسل خير الدين، أنه منذ ساعات الصباح، وصل عدد كبير من جثامين الشهداء من منطقة جباليا البلد إلى مستشفى المعمداني شرق مديمة غزة، بالإضافة إلى عدد أكبر من الإصابات نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي الذي استهدف العديد من منازل المواطنين في منطقة جباليا شمالي قطاع غزة.

والتقطت كاميرا العالم مشاهد الوداع المؤلمة والمتكررة التي يعيشها أهالي الشهداء في غزة، حيث يفقد الفلسطينيون يوميًا عزيزًا أو أخًا أو صديقًا بسبب مجازر الاحتلال واستهداف المدنيين في مختلف مناطق القطاع.

وفي حديث لقناة العالم، عبرت مواطنة فلسطينية عن ألمها قائلة: "نحن نتعرض للحرق والقصف والموت في كل يوم. كل يوم يموت فيه الأطفال ويغادرنا فيه الآباء والأمهات. ما ذنب الأطفال والأمهات والآباء؟ هذا حرام، نحن نريد أن نعيش، نريد الهدنة وانتهاء الحرب."

من جهته، قال أحد الكوادر الصحية في حديث لقناة العالم: "قام الاحتلال منذ الصباح باستهداف منطقة جباليا البلد، وهي منطقة حدودية تضم عددًا كبيرًا من النازحين. ولا يزال الاحتلال يهاجم هذه المنطقة بالقذائف والدبابات ويطرد الناس من منازلهم."

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