سوريا.. الخارجية تعلن موعد إصدار جوازات السفر من خلال بعثاتها في الخارج

العالم – سوريا

وفي بيان لها، قالت وزارة الخارجية السورية: "نعلن للسادة المغتربين عودة عمل منظومة إصدار جوازات السفر من خلال بعثاتنا الدبلوماسية والمكاتب القنصلية الإلكترونية، ووفقا لنظام الدور المعمول به لدى كل بعثة دبلوماسية، ابتداء من يوم الأحد القادم".



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جدير بالذكر أنه في 1 يناير، أعلن وزير الخارجية السوري أنه ‏"وجه إدارة القنصليات والمغتربين بضرورة تقديم أفضل الخدمات القنصلية للسادة المغتربين، والاستماع إلى شكاويهم وتصديق كل وثائقهم مجانا ريثما تصدر التعليمات الجديدة".