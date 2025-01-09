الخميس ٠٩ يناير ٢٠٢٥
٠٦:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

سوريا.. الخارجية تعلن موعد إصدار جوازات السفر من خلال بعثاتها في الخارج

سوريا.. الخارجية تعلن موعد إصدار جوازات السفر من خلال بعثاتها في الخارج
الخميس ٠٩ يناير ٢٠٢٥ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في الحكومة السورية المؤقتة اليوم الخميس، موعد عودة عمل منظومة إصدار جوازات السفر من خلال بعثاتها الدبلوماسية والمكاتب القنصلية الإلكترونية.

العالم سوريا

وفي بيان لها، قالت وزارة الخارجية السورية: "نعلن للسادة المغتربين عودة عمل منظومة إصدار جوازات السفر من خلال بعثاتنا الدبلوماسية والمكاتب القنصلية الإلكترونية، ووفقا لنظام الدور المعمول به لدى كل بعثة دبلوماسية، ابتداء من يوم الأحد القادم".

شاهد أيضا.."يسرائيل هيوم":مقترح إسرائيلي لعقد مؤتمر دولي لتقسيم سوريا

جدير بالذكر أنه في 1 يناير، أعلن وزير الخارجية السوري أنه ‏"وجه إدارة القنصليات والمغتربين بضرورة تقديم أفضل الخدمات القنصلية للسادة المغتربين، والاستماع إلى شكاويهم وتصديق كل وثائقهم مجانا ريثما تصدر التعليمات الجديدة".

روابط ذات صلة

’المرصد السوري’.. مقتل 37 شخصا بريف منبج في شمال سوريا

إيرواني: عودة ظهور الإرهاب في سوريا لا تزال مصدر قلق

الكشف عن  أول دولة يزورها الجولاني