70 شهيداً في 24 ساعة.. الغارات الإسرائيلية تواصل حصد الأرواح في غزة!

العالم – فلسطين



وفي التفاصيل، استهدف قصف إسرائيلي مجموعة من المواطنين في شارع الشفاء قرب محطة أبو حليمة غربي مدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين.



كما قُتل شهيدان وأصيب عدد من المواطنين في غارة جوية قرب مفترق فلسطين غرب غزة.

وفي جباليا البلد، أسفر قصف استهدف أحد المنازل عن استشهاد ثمانية مواطنين.

كما أصيب مواطنان، أحدهما طفل، بعد إلقاء طائرة مسيّرة من طراز "كواد كوبتر" قنبلة شرقي مخيم المغازي وسط القطاع.

وفي المنطقة الوسطى، استشهد تسعة أشخاص، أربعة منهم في مخيم النصيرات وخمسة في دير البلح.



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وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الاحتلال ارتكب ثلاث مجازر بحق عائلات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، نتج عنها وصول 70 شهيدًا و104 إصابات إلى المستشفيات.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوان منذ أكتوبر 2023 بلغت 46,006 شهداء و109,378 إصابة، مشيرة إلى وجود عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي هجماته على القطاع لليوم الـ461 من الحرب، مخلّفًا المزيد من الضحايا بين الشهداء والجرحى.

وناشدت الوزارة ذوي الشهداء والمفقودين استكمال بياناتهم عبر منصات وزارة الصحة، لضمان استيفاء جميع المعلومات المطلوبة.