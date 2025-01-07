العالم – خاص بالعالم

مصادر رسمية صينية اعلنت مقتل خمسة وتسعين شخصا في حين اصيب مائة وثلاثون اخرون في حصيلة غير نهائية يُرجح ارتفاعها في زلزال بقوة بستِ درجاتٍ فاصل ثمانيةِ أعشارِ الدرجة على مقياس ريختر على عمق10 كيلومترات هز شيغاتسي ثانية كبرى مُدن التبت والمنطقة المحيطة بها في التاسعة صباحا بتوقيت بكين في حين قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قوة الزلزال بسبعِ درجاتٍ فاصل عشرِ الدرجة.

وتقع المنطقة التي تعرضت للزلزال على ارتفاعات شاهقة وتبعد حوالي ثمانين كيلومترا عن الجانب الصيني من جبل إيفرست في حين قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن مركز الزلزال يقع على بُعد ثلاثة وتسعين كيلومترا مدينة لوبوش النيبالية الواقعة على الحدود الجبلية مع التبت في الصين.

وفي النبيال شعر سكان العاصمة كاتماندو بالزلزال حيث فر السكان من منازلهم بعد تعرض عدد كبير منها للاهتزاز.

كما وقعت سلسلة هزّات ارتدادية في المناطق النيبالية المحيطة بلوبوش في الجبال العالية قرب جبل إيفرست.

وتتعرض الأجزاء الجنوبية الغربية من الصين للزلازل بشكل متكرر وفي الفين وخمسة عشر هز زلزال قوته سبعة درجات فاصل ثمانية اعشار الدرجة منطقة قريبة من كاتماندو في نيبال المجاورة، ما أودى بحياة نحو 9000 شخص، وتسبب في إصابة الآلاف، في أسوأ زلزال تشهده البلاد.



التفاصيل في الفيديو المرفق ...