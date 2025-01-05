رئيس 'الموساد' يتوجه إلى قطر غدا

العالم - الإحتلال

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزير الثقافة والرياضة، "ميكي زوهار"، قوله إنه ووزراء حزب الليكود سيؤيدون صفقة تبادل أسرى "التي يقودها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو"، ودعا باقي الوزراء إلى تأييدها.

جاء ذلك فيما نقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصدر فلسطيني قوله إن الأحد، يعد يوما حاسما في المفاوضات، إذ نجح الوسطاء في جسر فجوات، وسط ترقب لرد إسرائيلي.

ونقلت الصحيفة عن المصدر الفلسطيني الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، قوله إن "الوسطاء تمكنوا من جسر الفجوات بين الطرفين من خلال حلول وسطية".

وأضاف أن الوسطاء ينتظرون رد حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بعد اجتماع سيعقده رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مع عدد من الوزراء والمسؤولين.

ولم يكشف المصدر عن مزيد من التفاصيل.

ويجتمع نتنياهو في وقت لاحق مساء اليوم، مع شركائه في الائتلاف، بحسب ما أفادت تقارير إسرائيلية؛ وكانت طائرة الوفد الإسرائيلي قد غادرت الدوحة في وقت سابق، عائدة إلى تل أبيب.

وذكرت التقارير أن نتنياهو دعا وزير أمن الاحتلال "يسرائيل كاتس" ووزير مالية الاحتلال "بتسلئيل سموتريتش" ووزير الأمن القومي، "إيتمار بن غفير" ورئيس حزب شاش "أرييه درعي"، للمشاركة في الاجتماع.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجانب الإسرائيلي سيبحث التطورات في المفاوضات، قبل توجه برنياع للعاصمة القطرية لتسليم الرد الإسرائيلي.

في حين نقلت هيئة البث العام الإسرائيلية "كان 11"، عن الناطق باسم رئيس الحكومة أن الاجتماع الأمني المحدود الذي يعقده نتنياهو مع عدد من الوزراء "لن يتناول ملف الرهائن".