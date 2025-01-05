هجوم مسلح على "كلية" في العراق! + فيديو

العالم - العراق

وقال شهود عيان إن مسلحا أطلق الرصاص على تجمع لطلبة كلية الإسراء الأهلية في ساحة الاندلس وسط بغداد ما تسبب في إصابة 4 بينهم أستاذ جامعي.

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وقال بيان أولي لوزارة الداخلية أصدره المتحدث باسمها، مقداد ميري، إن "قوة من قيادة شرطة بغداد الرصافة، تمكنت من إلقاء القبض على أحد طلبة كلية الإسراء في بغداد".

وأضاف أن "عملية إلقاء القبض على هذا الطالب جاءت نتيجة قيامه بإطلاق النار على أحد حراس الكلية واثنين من الطلبة، بسبب مشاجرة حصلت بينهم، وأن قيادة الشرطة شرعت بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".



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وذكر أن "الحالة الصحية للمصابين مستقرة وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وفي بيان لاحق، نشرت وزارة الداخلية، تفاصيل حادثة إطلاق النار داخل الحرم الجامعي، وأكدت إصابة 6 أشخاص من قِبَل المتهم المهاجم من مواليد 2005.

وفي التفاصيل قال بيان الداخلية إنه "وردت معلومات من أحد مصادرنا تفيد بوجود مشاجرة وإطلاق نار ضمن محلة 103، بالتحديد داخل الحرم الجامعي لكلية الإسراء، تبين إصابة 5 أشخاص".

وذكر أن المتورط في الهجوم شاب يعمل في مجال المهن الحرة، ويسكن حي فقير شرق العاصمة بغداد.

وتسبب الهجوم، طبقا للبيان، في إصابة أحد أفراد الحراسة في الكلية، برصاصتين في الفخذين، وكذلك بالصدر.

وأكد البيان إصابة طالبة بالساق الأيمن، وطالب في الساق الأيسر، وكذلك إصابة مسؤول أمني بالفخذ.

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وأظهرت مقاطع فيديو للمهاجم وهو يخرج سلاحا خفيفا ويقوم بإطلاق الرصاص بشكل عشوائي، وكذلك أظهرت اللحظات الأولى لاعتقاله.

وقال أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الإسراء، إن "دوافع المهاجم غير معروفة حتى الآن، وتبين أنه لا ينتمي إلى الكلية سواء كان طالبا أو موظفا فيها".

ورجح أن يكون "المهاجم قد تأثر بالهجمات العبثية التي شنت مؤخرا في الولايات المتحدة الأميركية، ذلك أن ملامح وشكل وهندام المهاجم على الكلية تبدو طبيعية جدا، ولا تشير إلى أنه من جماعات الإرهاب أو الإجرام السابقين، كما أنه صوب رصاصاته إلى منطقة تحت الحزام غير المميتة غالبا".

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ويؤكد أن "الهجوم أحدث هلعا كبيرا، لكنه لم يؤدِ لحسن الحظ إلى إصابات كبيرة بالنظر لعدم وجود عدد كبير من الطلبة الذين يستعدون هذه الأيام لأداء امتحانات نصف السنة ومعظمهم في منازلهم".

ولم يسبق أن شُن مسلح هجوما على إحدى الكليات أو الجامعات العراقية على غرار الهجوم الحالي.