أنباء عن تقدم في مفاوضات تبادل الأسرى بين الاحتلال والمقاومة + فيديو

العالم – خاص بالعالم

مرحلة حاسمة في مصير المفاوضات بشأن تبادل الأسرى التي تجريها حركة المقاومة الفلسطينية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي في العاصمة القطرية الدوحة.

وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد برنياع توجه إلى الدوحة للتنسيق مع وسطاء قطريين وأميركيين وذلك في محاولة جديدة للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى بين كيان الاحتلال وحركة حماس.

هذا بينما تحدثت أوساط داخل الاحتلال عن تقدم بطيء في المفاوضات ووجود ثغرات لا زالت قائمة، بينما حملت المعارضة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو المسؤولية تجاه استمرار احتجاز الأسرى، مضيفة أنه يماطل من أجل مستقبل حكومته وأنه لا يهتم بملف المحتجزين في غزة.

إلى ذلك صرح مسؤول فلسطيني أن جولة المفاوضات الجديدة تعتبر حاسمة لمصير الصفقة، كاشفا عن أن الوسطاء تمكنوا من تقريب وجهات النظر، وأن الجانب الفلسطيني ينتظر رد الحكومة الإسرائيلية بعد اجتماع سيعقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع عدد من الوزراء والمسؤولين.

وتأتي هذه التطورات وسط ضغوط داخلية على حكومة الاحتلال للمطالبة بتحقيق اتفاق نهائي، حيث خرجت تظاهرات في كيان الاحتلال طالبت بالإسراع في إيجاد حلول وإبرام صفقة، خاصة بعد نشر كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس فيديو لأسيرة إسرائيلية في غزة، ليري الباج، حيث قالت فيه إن المحتجزين الإسرائيليين في غزة ليسوا في سلم أولويات حكومة وجيش الاحتلال.

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