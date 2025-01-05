شاهد.. الاحتلال يردي ضابطا في اجهزة السلطة بـ 30 رصاصة شمال الضفة

العالم - مراسلون

أكثر من 30 رصاصة قتلت الفلسطيني حسن ربايعة، أمام منزله في بلدة ميثلون جنوبي جنين في الضفة الغربية. قوات خاصة اسرائيلية اغتالته وصادرت جثمانه.

مقابلة زوجة الشهيد حسن ربايعة " أطلقوا عليه النار اثناء نزوله درج المنزل، وعندما اطليت من النافذة صوبوا البنادق تجاهي وقال الجنود الصهاينة ادخلي او نطلق عليك النار، كان مصابا بكلتا قدميه وينزف، وبعد ان اغلقت النافذة عاودا اطلاق النار عليه مجددا ".

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كان ضابطاً بالسلطة الفلسطينية، مكلوماً على ابنه الذي ارتقى شهيدا قبل أشهر برصاص الاحتلال.

وقال والد الشهيد إن "قوات الاحتلال داهمت المنزل بعد اذان الفجر، وعند نزوله لفتح باب المنزل اطلقوا النار عليه وسقط على الارض وترك ينزف حتى استشهد".

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أما في مخيم جنين، فلا تزال اجهزة السلطة تشتبك مع المقاومين وتحاصر المخيم ضمن العملية العسكرية. والأوضاع الإنسانية في المخيم باتت غاية في الصعوبة، الناس هنا بدأوا بالتعايش مع الحصار رغم رفضهم لما يجري.

رصاص الاحتلال الاسرائيلي لا يفرق بين المقاومين في كتيبة جنين وأجهزة السلطة الفلسطينية، فدماء الفلسطينين جميعاً بنظر منظومة الاحتلال واحدة يجب سفكها.