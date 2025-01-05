مصدر مصري ينفي الاستعداد للتدخل العسكري في اليمن

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وأكد المصدر لقناة القاهرة الإخبارية أن مثل هذه التقارير وما تتضمنه من معلومات مضللة ليس لها أي أساس من الصحة.

وكان السيد عبد الملك الحوثي، قد صرح، في وقت سابق، بأن “الجيش المصري مهدد بأن يحدث له ما حدث للجيش السوري”، على حد قوله.



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وتابع في كلمة له أن “مصر مهددة في اللحظة التي يتمكن فيها الأعداء من إثارة فوضى عارمة لتدمير كل القدرات العسكرية المصرية”، وفقا لقناة “المسيرة”.

وأضاف قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبدالملك الحوثي، في كلمته، أن “استهداف وزارة الدفاع الإسرائيلية بصاروخ فرط صوتي، جاء بالتزامن مع تحرك طائراتها لاستهداف اليمن”، وواصل أن “تزامُن إطلاق الصاروخ فرط صوتي مع العدوان على بلدنا أحدث إرباكا كبيرا للعدو الإسرائيلي، وأثّر حتى على إكمال مهمته”.