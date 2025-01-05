شاهد.. كيان الاحتلال يهتز بعد نشر القسام فيديو لأسيرة مجندة

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عاصفة من ردود الفعل الاسرائيلية الغاضبة في مختلف المستويات أثارها فيديو المجندة الأسيرة 'ليري الباج'، موجهة من جديد أصابع الاتهام والإدانه لحكومتهم وعلى رأسها بنيامين نتنياهو.



وشهد الكيان الإسرائيلي احتجاجات واسعة في أكثر من 70 موقعا، للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.



وتجمعت عائلات الأسرى ومحتجون أمام منزل رئيس الكيان إسحاق هرتسوغ و قرب مقر إقامة نتنياهو ونظمت وقفات أخرى قرب منازل بعضِ الوزراء والنواب كما أغلق المتظاهرون شوارع رئيسية قبل أن تفرقهم الشرطة بالقوة وتعتقل أعداداً منهم.



زعيم المعارضة لدى الاحتلال يائير لابيد اعتبر أن فيديو الأسيرة 'ليري' يجب أن يهز كيان الاحتلال منبها من أن أسراهم يموتون في الأنفاق كل يوم مجدداً من البرد والرطوبة، والجوع، واليأس وقائلا إن أربعمئة وستة وخمسين يومًا هو وقت لا يُمكن تصوره ويجب إبرام صفقة وإعادة الأسيرة ليري الباج وجميع الأسرى من غزة.

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محلل الشؤون السياسية في القناة الـ13 العبرية أودي سيغال دعا للتساءل عن الأهداف الحقيقية لمعركة كيانه معتبرا أن تلبية نداء ليري من أعماق الأنفاق بعد 450 يومًا من الانتظار لخطوة من الحكومة هو نداء واجب لكل من يدير شؤون الكيان.



وفي صفحتها الأولى دعت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' بشكل عاجل نتنياهم لاستخدام سلطته وإنهاء المفاوضات فورًا وإبرام اتفاق.



وأصدرت عائلة المجندة ألباج بيانًا قالت فيه إنه حان الوقت لأن يتخذ مسؤولو حكومتهم القرارات وكأن أولادهم في نفس الوضع محذرة من أن ليري على قيد الحياة ويجب أن تعود حية وهم من يتحمل مسؤولية ذلك.

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وحذر تجمع عائلات أسرى الاحتلال لدى المقاومة من أن كل يوم في غزة يمثل خطرًا مميتًا فوريًا على الأسرى الأحياء ويشكل تهديدًا على القدرة في إعادتهم.



أما قناة كان العبرية فاعتبرت أن فيديو ليري أكثر فيديو يؤثر في الكيان منذ بداية الحرب حيث ظهرت بموقف ضعيف جدًا وهذا يكسر المجندات والجنود في الميدان ويشكل ضغطًا على السياسيين والعسكريين أكثر من غيرهم.