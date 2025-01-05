معارك ضارية في كورسك الروسية بعد توغل قوات أوكرانية

العالم - خاص العالم

معارك كر وفر تدور رحاها في منطقة كورسك غرب روسيا التي توغلت فيها قوات أوكرانية وتحاول قوات روسية طردها منها على مدى الأشهر الخمسة الاخيرة.

وعبرت قوات أوكرانية الحدود في اجتياح مفاجئ في السادس من أغسطس آب الماضي وتمكنت من الصمود بالسيطرة على جزء من المنطقة مما يمكن أن يمنح لكييف ورقة مساومة مهمة إذا أجريت محادثات سلام.



وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه ومن أجل وقف تقدم القوات الروسية في اتجاه كورسك، شن الجيش الأوكراني هجوما مضادا بمجموعة هجومية مشيرة إلى أن قوات الروسية تمكنت من صد الهجوم..



القوات الروسية صدت هجومين أوكرانيين مضادين لكن مدفعية وطيران روسية تمكنت من هزيمة المجموعة الهجومية من القوات المسلحة الأوكرانية).



شاهد إيضا...روسيا تعلن سيطرتها على 3 قرى جديدة في دونيتسك



وأشارت مصادر روسية إلى أن إنه وعلى الرغم من الضغوط القوية من الجيش الأوكراني إلا أن القوات الروسية تمكنت من الحفاظ على مواقعها بشكل كبيراً مشيرة إلى ان هناك معارك بالمدفعية والأسلحة الخفيفة، وأن أوكرانيا تستخدم مركبات مدرعة غربية لنقل أعداد كبيرة من قوات المشاة.



من جانب آخر أشارت مصادر روسية إلى أن القتال بين الجانبين متركز إلى الشمال مباشرة من طريق سريع يربط بلدة قرب الحدود بمدينة كورسك عاصمة المنطقة.



لكن مصادر أوكرانية وصفت الهجوم الأوكراني على إنه على الأرجح مناورة أوكرانية لتشتيت الانتباه، ربما للتحضير لهجوم آخر على بلدة تقع ناحية الغرب.

إقرأ ايضا...بوتين: روسيا ملتزمة بإنهاء الصراع في أوكرانيا



وتشير تقديرات أوكرانية وغربية إلى أن نحو 11 ألفا من قوات كوريا الشمالية في كورسك لدعم القوات الروسية.

ولم تنف روسيا أو تؤكد وجود تلك القوات هذا بينما قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن القوات الروسية وقوات كوريا الشمالية تكبدت خسائر فادحة في الهجوم الذي شنته القوات الأوكرانية على تلك المنطقة.