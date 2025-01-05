منظمات طلابية تطالب بتشييع جثمان الشهيد نصرالله في ايران

العالم - إيران

وجاء في البيان الصادر عن الطلاب للأمين العام الشيخ نعيم قاسم: "شيخنا العزيز حجة الاسلام والمسلمين الشيخ نعيم قاسم، لا يفرج همنا ولا تثلج اوجاع صدورنا الحزينة وقلوبنا المليئة بالشوق والحداد لاستشهاد سيد المقاومة السيد العزيز حسن نصرالله (رضوان الله عليه) الا في ظل اقامة تشييع مليوني مهيب من قبل عشاقه ومحبيه الايرانيين واقامة الصلاة على جثمانه الطاهر بإمامة قائد الثورة الاسلامية، الامام الخامنئي ( دام ظله).

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لذلك، نطلب من سماحتكم بقلوب مفعمة بالمحبة والاخلاص للمقاومة وسيدها الشهيد، ان تهيؤوا لنا الظروف لتشييع الجثمان الطاهر على الاراضي الايرانية.