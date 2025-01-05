الأحد ٠٥ يناير ٢٠٢٥
٠٧:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

منظمات طلابية تطالب بتشييع جثمان الشهيد نصرالله في ايران

منظمات طلابية تطالب بتشييع جثمان الشهيد نصرالله في ايران
الأحد ٠٥ يناير ٢٠٢٥ - ٠٧:٢٨ بتوقيت غرينتش

طالبت 5 منظمات طلابية في ايران بتشييع الجثمان الطاهر للأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله في ايران.

العالم - إيران

وجاء في البيان الصادر عن الطلاب للأمين العام الشيخ نعيم قاسم: "شيخنا العزيز حجة الاسلام والمسلمين الشيخ نعيم قاسم، لا يفرج همنا ولا تثلج اوجاع صدورنا الحزينة وقلوبنا المليئة بالشوق والحداد لاستشهاد سيد المقاومة السيد العزيز حسن نصرالله (رضوان الله عليه) الا في ظل اقامة تشييع مليوني مهيب من قبل عشاقه ومحبيه الايرانيين واقامة الصلاة على جثمانه الطاهر بإمامة قائد الثورة الاسلامية، الامام الخامنئي ( دام ظله).

إقرأ ايضا : حزب الله يعلن موعد ومكان تشييع السيد الشهيد نصر الله

لذلك، نطلب من سماحتكم بقلوب مفعمة بالمحبة والاخلاص للمقاومة وسيدها الشهيد، ان تهيؤوا لنا الظروف لتشييع الجثمان الطاهر على الاراضي الايرانية.

روابط ذات صلة

حزب الله: نحن أكثر قوة مما كنا وسنتواجد في كل الاستحقاقات + فيديو