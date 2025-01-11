رغم الحرب الاسرائيلية.. حزب الله لازال قويا داخل الساحة السياسية اللبنانية

العالم – العين الاسرائيلية

وسلّط البرنامج الضوء على العدوان الاسرائيلي الخامس على اليمن والذي تزامن مع عدوان أمريكي بريطاني رد عليه اليمنيون فورا باطلاق طائرات مسيرة على تل ابيب وبمهاجمة حاملة الطائرات الامريكية "ترومان" وبوارج حربية أمريكية في البحر الأحمر، في وقت لم تتأثر فيها التظاهرات المليونية اليمنية المؤيدة لجبهة اسناد غزة قيد أنملة بل بالعكس اعطاها العدوان المشترك دفعا حماسيا إضافيا، وبحسب الإعلام العبري فإن هذا الهجوم الإسرائيلي جرى بالتنسيق مع الأمريكيين.

وفيما يتعلق بالهجوم الثلاثي الإسرائيلي الأمريكي البريطاني على اليمن والهدف منه في هذه المرحلة، أكد د. علي شكر الباحث في العلاقات الدولية بأنه لدى قراءة المشهد انطلاقا مما حصل على مستويين، الأول الدور اليمني في سياق معركة"طوفان الاقصى" بشكل عام، ومحاولة الأمريكي سابقا تحشيد نوع من التحالف الدولي بهدف ضرب اليمن لم يتمكن من ذلك، وايضا فاعلية اليمن في توجيه ضربات للكيان الاسرائيلي خلال المرحلة، خاصه بعدما حصل في لبنان وسوريا.



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وأضاف شكر فيما يتعلق بالمستوى الفلسطيني كان الإسرائيلي والأمريكي يعتقدان بأن هذه المرحلة ستؤدي إلى إضعاف باقي الساحات وخاصة الساحات اليمنية الفعالية التي كانت حاضرة في الساحة اليمنية ادت الى هذا النوع من التوجه الأمريكي الإسرائيلي بالدرجه الاولى نحو اليمن.

ونوّه شكر إلى أن البريطاني يتماهى مع الأمريكي في كل هذه المسارات، لذلك من الواضح بأن الساحة الآن و الهدف الاساسي في المعركة التي يخوضها الاسرائيلي في عدوانه على المنطقة هو اليمن.

وألقى البرنامج الضوء على لبنان حيث تم انتخاب رئيس جديد للجمهورية وقد توقف احد المسؤولين الأمنيين السابقين في الكيان الاسرائيلي عند تأييد حزب الله ودوره في فوز"جوزيف عون" بالرئاسة اللبنانية، مشيرا الى أن حزب الله رغم الحرب الاسرائيلية التي شنت عليه وعلى لبنان ما زال يتمتع بالقوة داخل الساحة السياسية اللبنانية.

وبحث البرنامج في الشأن اللبناني وحول الخروقات الاسرائيلية لاتفاق وقف اطلاق النار في لبنان والتساؤلات عن نوايا قوات الاحتلال الاسرائيلي بشأن تنفيذ الإتفاق روج الاعلام العبري لاحتمال بقاء الجيش الاسرائيلي في جنوب لبنان بعد انتهاء مهلة الستين يوما التي تضمنها هذا الاتفاق.

وناقش البرنامج تحديد جيش الاحتلال الاول من شهر مارس/ اذار المقبل موعدا لبدء عودة مستوطني الشمال قرب الحدود مع لبنان وقد تابع الإعلام العبري هذا الموضوع، مركزا على الاوضاع الحالية هناك وحجم الدمار الكبير الذي أصاب المستوطنات الشمالية.

ضيف البرنامج:

د. علي شكر الباحث في العلاقات الدولية

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