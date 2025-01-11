شاهد/ نتنياهو يصف جيشه بالأكثر أخلاقية في العالم!!

العالم - انقلاب الصورة

فضائح وجرائم يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني في غزة منذ اكثر من 15 شهرا بشكل متواصل، هذه الفظائع والجرائم ستعرّض مرتكبيها إلى ملاحقات وشكاوى قضائية في كل أنحاء العالم، لا بل في دول بعينها، حيث بدأت منظمات ومؤسسات حقوقية تقوم بحملة ناشطة بدعوة هؤلاء إلى الملاحقة القضائية والقبض عليهم واعتقالهم.

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يذكر أن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني كان يتحدث مرارا وتكرارا من أن جيش الاحتلال الاسرائيلي، هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم.



في الحقيقة، جيش الإحتلال الصهيوني هو جيش عديم الاخلاق وهو الجيش الأكثر قذارة في العالم، وهو الجيش الأكثر وحشية في العالم، الجرائم تدل على هذا الأمر والانتهاكات الوحشية التي ترتكب من قبل جيش الاحتلال في غزة وفي لبنان وفي اليمن وفي كل المنطقة، تدل على همجية هذا الإحتلال وجنوده وقادته، وكل الكيان الصهيوني يقوم على الإجرام.

ولذلك فان هذا الأمر لم يعد خافيا على أحد ولم يعد بإمكان الكيان الصهيوني أن يطبخ هذه الجرائم التي هي الآن أصبحت موضع ملاحقات قضائية في العالم.

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