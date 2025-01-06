البرلمان الفنزويلي يدعو مادورو لتولي فترة رئاسية ثالثة

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وقال رودريغيز على الهواء مباشرة على "تلفزيون فنزويلا" في الجلسة العامة الأولى للبرلمان هذا العام، والتي عقدت يوم الأحد: "نؤكد الدعوة الموجهة إلى نيكولاس مادورو موروس، الذي أعيد انتخابه رئيسا لجمهورية فنزويلا البوليفارية في 28 يوليو 2024، لتولي منصبه في 10 يناير 2025".

وستجري مراسيم التنصيب وأداء اليمين الدستورية في الساعة 12 ظهرا في القصر التشريعي الاتحادي.

وأشار رودريغيز إلى أن البرلمان ملزم بـ"تشجيع تطبيق القانون ضد إدموندو غونزاليس [الذي أعلن نفسه رئيسا منتخبا لفنزويلا]، إذا وطأت قدماه أراضي البلاد، بتهمة الخيانة واغتصاب السلطة"، ولفت أيضا إلى أنه "سيطالب بإعلان أي شخص يحاول زعزعة السلام في فنزويلا شخصا غير مرغوب فيه".

وفي الجلسة العامة، أعيد انتخاب خورخي رودريغيز رئيسا للجمعية الوطنية (البرلمان) للجمهورية البوليفارية.

في 28 يوليو الماضي، أُجريت الانتخابات في فنزويلا والتي فاز بها رئيس الدولة الحالي نيكولاس مادورو. وصوت له 51.95% من الناخبين. وحصل خصمه الرئيسي غونزاليس على تأييد 43.18% من الناخبين، وقالت ماريا كورينا ماتشادو أحد زعماء المعارضة في يوم الانتخابات، إن فريق غونزاليس لن يعترف بالهزيمة في الانتخابات.

وهنأت روسيا وبوليفيا وهندوراس وإيران والصين وكوبا ونيكاراغوا ودول أخرى مادورو على فوزه.

وفي الوقت نفسه، لم تعترف عدة دول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بإعادة انتخاب الرئيس مادورو لولاية ثالثة وهي تدعم غونزاليس.