رفع 50 شكوى حقوقية 'في 10 دول' ضد جنود 'إسرائيليين'

العالم - الاحتلال

وقالت الهيئة، إن "نحو 50 شكوى قضائية ضد جنود احتياط بالجيش الإسرائيلي رفعت بالخارج في 10 دول، ولم يعتقل أي جندي".

الى ذلك، حذّر "الجيش الإسرائيلي" بعض عناصره من احتمال اعتقالهم خارج الكيان المحتل لفلسطين، وذلك بعد فرار أحد عسكرييه من البرازيل إثر محاولة اعتقاله لارتكابه جرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

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وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن جيش الإحتلال الإسرائيلي حذر جنود وضباط الاحتياط في صفوفه من خطر الاعتقال خارج الكيان المحتل.

وأوضحت أن "التحذير يأتي على خلفية قيام مؤسسات حقوقية بتتبعهم وفتح دعاوى قضائية ضدهم جراء مشاركتهم في حرب الإبادة الجماعية المستمرة في غزة".