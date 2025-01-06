قناة العالم
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
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احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
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جيش الاحتلال: فرض طوق حول كافة القرى بمنطقة العملية بحثا عن المنفذين
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اعلام الاحتلال: 3 قتلى و6 جرحى احدهم بحالة حرجة في اطلاق النار قرب قلقيلية
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اعلام الاحتلال: التقديرات هي أن فلسطينيين اثنين نفذا عملية اطلاق النار
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اعلام الاحتلال: مقتل 3 في عملية اطلاق النار التي وقعت قرب قلقيلية
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اعلام الاحتلال:7 جرحى 3 بحالة حرجة باطلاق نار قرب مستوطنة كدوميم بقلقيلية
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اعلام الاحتلال:6 جرحى 2 بحالة حرجة باطلاق نار قرب مستوطنة كدوميم بقلقيلية
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بقائي: عراقجي قال ان زيارة نظيره العماني تركزت حول العلاقات الثنائية
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اسماعيل بقائي: وكالة الاونروا تساعد الفلسطينيين منذ عقود
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اسماعيل بقائي: يجب ان نراقب الامور لكي لاتتحول سوريا الى مركز للارهابيين
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اسماعيل بقائي: نحترم ما يقرره الشعب السوري ووحدة التراب والسيادة السورية