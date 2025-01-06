إيران تختبر أنظمة دفاع جوي جديدة في إطار مناورات عسكرية شاملة

العالم - ايران

واوضح قائد مقر الدفاع الجوي المشترك في إيران في تصريح له أن وحدات الدفاع الجوي التابعة للجيش والحرس الثوري قد تم نشرها بالقرب من المواقع الحساسة، مجهزة بأنظمة حديثة لتعزيز قدراتها الدفاعية.

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وأضاف، ستجري هذه الوحدات تدريبات دفاعية متكاملة تحت قيادة شبكة الدفاع الجوي الموحدة، وذلك ضمن مناورات "اقتدار القوات المسلحة"، بهدف تعزيز جاهزيتها لحماية أجواء البلاد بشكل حازم.

وأشار إلى أن المناورات ستكون واسعة النطاق، إلا أن التفاصيل الكاملة لن تُعلن لأسباب تتعلق بالحفاظ على السرية والمفاجأة الاستراتيجية ضد الأعداء، حيث سيتم الكشف عن جزء بسيط فقط منها عبر وسائل الإعلام.