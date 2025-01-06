مقتل 3 مستوطنين وإصابة 10 بإطلاق نار شرق قلقيلية

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن مقاومين أطلقوا النار من مركبة تجاه سيارة وحافلة للمستوطنين قرب قرية الفندق شرق قلقيلية.

وأكدت هيئة الإسعاف التابعة للكيان الصهيوني أن حصيلة العملية 3 قتلى و6 إصابات من المستوطنين أحدهم حالته حرجة، في حين أعلنت مصادر في جيش الاحتلال ارتفاع عدد المصابين في عملية إطلاق النار بقلقيلية إلى 10.

وقبل ذك أفاد موقع عبري مقتل مستوطنين اثنين في عملية إطلاق النار قرب قلقيلية، قبل أن يعثر على قتيل ثالث.

كما أكد مراسل قناة 12 العبرية بمقتل 3 مستوطنين وإصابة 6 آخرين في عملية إطلاق النار شرقي قلقيلية.

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وذكر شهود أن تعزيزات من قوات الاحتلال وصلت إلى المنطقة وشرعت في أعمال تفتيش عن المنفذين الذين انسحبوا من المكان.

وانطلقت دعوات في قلقيلية إلى حذف تسجيلات الكاميرات من محيط موقع العملية أو أي مكان قريب فوراً، وتشتيت العدو من خلال حرق الإطارات المطاطية في أماكن مختلفة وإشعال النيران في سيارات معطوبة.

ودعا ناشطون إلى الالتزام بالصمت، وعدم تداول أي معلومة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو مجموعات الواتس، ومواجهة العدو في المنطقة التي يقتحمها وإرباكه، مما يساهم في حماية المنفذين.