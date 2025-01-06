قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
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نائيني: سنكشف عن طائرات مسيرة حديثة وفريدة من نوعها في مناورات الحرس
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نائيني:سيتم الكشف عن المدن الصاروخية والطائرات المسيرة لحرس الثورة
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نائيني: تجري المراحل التمهيدية لمناورات الدفاع الجوي حول موقع نطنز النووي
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نائيني:لدينا انسجام على مستوى النظام ولاعائق امام تنفيذ عمليات ضد اسرائيل
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نائيني: مستعدون للمبادرة بالوقت المحدد دون مماطلة وسنغير حسابات العدو
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نائيني: تزايد قدرة ومعدل انتاج صواريخنا واسلحتنا كما ونوعا يوما بعد آخر
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نائيني: يمكننا استهداف "اسرائيل" بصواريخ مضاعفة وأكثرها دقة وسرعة ودمارا
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متحدث حرس الثورة: سماء الاراضي المحتلة مفتوحة امامنا دون اي دفاع
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متحدث حرس الثورة: عمليات الوعد الصادق كانت جزءا من قدراتنا اللامتناهية
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أبوعبيدة: العدو سيبقى يدفع ثمن مجازره في غزة والضفة غاليا ولن ينعم بالامن