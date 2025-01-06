السفارة الايرانية بلندن تشجب تصريحات نائب بريطاني عن اغتيال الشهيد سليماني

العالم - ايران

وقد كتبت السفارة الايرانية في تدوينة على منصة ايكس "يعتبر دعم القتل العشوائي والارهاب امرا غير قانوني وغير اخلاقي بالكامل، ان الدعوة الى الحرب والعدوان ضد دولة منتمية لمنظمة الامم المتحدة عمل غير مدروس وغير مسؤول للغاية".

وتابعت "ان شخصا عديم المعرفة وغير مسؤول، وله ماض مريب، هو وحده من يمكنه ان يؤيد انتهاك القانون ويؤجج العنف ويقترح شن الهجوم على شعب آخر".

يذكر ان هذا النائب البريطاني قد زعم مؤخرا بان قرار الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب لاغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري تسبب بسلسلة من الاحداث ادت في النهاية الى سقوط بشار الاسد في سوريا.