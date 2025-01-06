مسؤول إسرائيلي يكذب نتنياهو ويؤكّد تسليم حماس قائمة محتجزين

العالم - فلسطين

وبحسب وكالة رويترز عن مصدر رفيع في "حماس"، أن الحركة وافقت على قائمة تضم 34 محتجزاً تم تقديمها من قبل إسرائيل.



ونفى ديوان نتنياهو ذلك، قائلاً إنه "خلافاً لما زُعم، لم تقدّم حماس قائمة بأسماء المختطفين (المحتجزين الإسرائيليين في غزة) حتى هذه اللحظة".

وعقد نتنياهو مشاورات، ليل الأحد - الاثنين، حول قضية المحتجزين، وخلال المشاورات، أثيرت مسألة توجه رئيس جهاز الموساد ديفيد برنيع إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم. ولم يرد ديوان نتنياهو على استفسارات "كان" حول الموضوع.

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وتصرّ دولة الاحتلال، وفق ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم، على عدد معيّن من المحتجزين، ولا ترغب في التنازل عنه.



ولم تذكر الصحيفة العدد، لكنها أشارت إلى وجود إجماع بين رؤساء أذرع المؤسسة الأمنية على أنه الحد الأدنى، باستثناء الجثث التي ستعاد إلى إسرائيل.



وذكرت في المقابل أن الأيام الأخيرة شهدت تقدّماً جيّداً، مع هذا ليست الاتفاقات التي تم التوصّل إليها نهائيةً، وفي أي مرحلة يمكن للأطراف أن تفجّرها، كما أن الصياغات المتعلّقة بإنهاء الحرب غامضة إلى حد ما.

وفي ظل إعلان حركة حماس عدم استطاعتها تقديم قائمة بأسماء المحتجزين الأحياء كما تطالب دولة الاحتلال، وفقاً للصحيفة، تفكّر الأخيرة في مطالبتها بإطلاق سراح بعض المحتجزين أولاً "عربون جدية"، ثم يتم منحها وقف إطلاق نار لعدة أيام من الهدوء حتى تقدّم القائمة الكاملة.