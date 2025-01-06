 أبو عبيدة يزلزل أركان الاحتلال بهذا التصريح الناري

العالم-فلسطين

وأضاف أبو عبيدة في تغريدة له على تليجرام اليوم الإثنين: على العدو أن يعلم أنه طالما استمر في مجازره وعدوانه على غزة والضفة فسيدفع ثمن ذلك غالياً من دماء جنوده ومغتصبيه ولن ينعم بالأمن حتى ينعم به أبناء شعبنا.

وصباح اليوم الإثنين، نفذ مقاومون عملية إطلاق نار بطولية شرقي مدينة قلقيلية أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين وإصابة 9 آخرين.

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وجاءت العملية في ظل تغول واسع للاحتلال ومستوطنيه على أبناء شعبنا في الضفة والقدس، إلى جانب استمرار الحرب على قطاع غزة وارتكاب المزيد من المجازر.