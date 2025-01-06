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هوكشتاين:عمليات الانسحاب ستتواصل حتى الخط الازرق
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هوكشتاين:سنواصل متابعة الامر ودعم الجيش اللبناني في مناطق انتشاره
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هوكشتاين:ستخرج كل القوات الاسرائيلية من الجنوب بعد انتشار الجيش اللبناني
عاجل
مؤتمر صحفي للمبعوث الأميركي الى لبنان اموس هوكشتاين
عاجل
جيش الاحتلال: إصابة جنديين من لواء ناحال بجروح خطيرة في شمال قطاع غزة
عاجل
جيش الاحتلال: إصابة اثنين من لواء ناحال بجروح خطيرة في شمال قطاع غزة
عاجل
كتائب القسام: استهدفنا دبابتين بعبوتين غرب معسكر جباليا بشمال قطاع غزة
عاجل
الاعلام العبري: حدث أمني معقد وصعب في شمال قطاع غزة
عاجل
الاعلام العبري: اصابة 3 اشخاص باطلاق نار على سيارة قرب سلفيت بالضفة
عاجل
المجلس السياسي: الدول المتورطة بانشطة التجسس تتحمل مسؤولية افعالها
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش 06-01-2025
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الإثنين ٠٦ يناير ٢٠٢٥ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار من قناة العالم
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العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.