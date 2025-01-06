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بالفيديو..'شاهقة رابغ' تدخل التاريخ والأمطار تثير الذعر في مناطق السعودية!

الإثنين ٠٦ يناير ٢٠٢٥ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

تشهد السعودية استمرارا لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة الشدة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البَرَد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية.

العالم-منوعات

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لهطول الأمطار على أجزاء مختلفة من السعودية، بما في ذلك منطقة جدة، في حين كان أبرز تلك المشاهد هي لتشكل شاهقة مائية على سواحل منطقة رابغ غربي السعودية.

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وعلّق المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد في المملكة، حسين القحطاني، قائلا: "شاهقة رابغ هي الأقوى، حيث لامست الشاطئ لأول مرة، وأسهمت في ارتفاع الأمواج، وإدارة البحث والتطوير بالمركز ستعمل على دراسة هذه الحالة الخاصة".

وأوضح المركز أن "الحالة المطرية ستشهدها الحدود الشمالية والجوف وحائل والمدينة المنورة، وتمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم والشرقية والرياض ومكة المكرمة والباحة".

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