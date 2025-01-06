تصاعد المطالبات في کيان الاحتلال بإبرام صفقة لإنهاء الحرب في غزة

العالم - العين الاسرائيلية

فقد بقيت المقاومة المتصاعدة في قطاع غزة محط اهتمام الخبراء والمعلقين في الاعلام العبري، فيما تصاعدت المطالبات بإنهاء الحرب وإبرام صفقة تبادل الاسری، بينما حظيت الجبهة اليمنية بمساحات واسعة من التحليلات التي اعترفت بأن لا حل حالياً لوقف هجمات اليمنيين علی الكيان الاسرائيلي.

لاتزال غزة، تقاوم الاحتلال وتتصاعد المطالبات داخل الكيان الاسرائيلي بإنهاء الحرب العدوانية علی غزة، بعد 15 شهراً من الفشل في تحقيق أهدافها المعلنة رغم التدمير والمجازر والابادة الجماعية وهو ما دفع أحد الضباط الكبار السابقين في جيش الاحتلال الی المطالبة بالاسراع في إنهاء هذه الحرب التي تستنزف الجنود داخل القطاع.

وقال دورون أبيتال لقناة آي 24 العبرية:" عادة ما يتم تبادل الاسری في نهاية الحرب وفي هذا الاطار لايمكننا الاستهانة بذكاء حماس. يمكننا ان نفكر في مدی قسوتهم ولكنهم في الوقت نفسه يريدون صفقة تنهي هذه المرحلة من القتال، صفقة يمكن الان صياغتها بطرق مختلفة، يمكننا الحديث عن سيطرة عسكرية (اسرائيلية) وليس عن حكم عسكري وايضاً عن قدرة التدخل هذه المرحلة من القتال مرتبطة بقصة اليوم التالي وبمن يسيطر علی غزة بعد الحرب. بعد ذلك نحتاج الی رؤية حكومة تخطط وتفكر وتهتم ببناء تصور الی جانب ضمانات من الحلفاء مع دخول إدارة ترامب الی البيت الابيض لترسم الحكومة صورة لغزة في اليوم التالي. علينا إنهاء هذا الأمر (الحرب) فحالة الطقس الان فظيعة نحن ننزف في غزة نحن ننزف بسبب "المختطفين" نحن ننزف في جنودنا نحن ننزف في أماكن كثيرة. الصور الملتقطة من غزة والتي تنتشر في كل العالم لاتقدم صورة جيدة جداً عنا (الاسرائيليين). نحن بحاجة لإنهاء قضية غزة وانهاء هذه المرحلة في غزة. يجب اعادة "المختطفين" هذا أمر واضح لأي عاقل".

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وأكد المتابع للشأن الاسرائيلي، خليل نصرالله لقناة العالم ان هذه المطالبات، تأتي بسبب معركة الاستنزاف التي دخل فيها الجيش الاسرائيلي في قطاع غزة، فقد أصبح يقدم خسائر بلا طائل والأهداف المعلنة وهي اعادة "الأسری" لم تتحقق وكلما تعمقت العمليات العسكرية، يقتل عدد من الاسری وهذا ما أصبح معروفاً للجميع.

وأضاف ان قدرة حماس علی إعادة بناء نفسها وترميم أي خلل بوحداتها القتالية وتطور عملياتها وتكيفها مع واقع الميدان المستجد، يبقي الجيش الاسرائيلي أمام حرب استنزاف طويلة الأمد.

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وأكد خليل نصرالله ان تصرفات نتنياهو تثبت انه بدأ يفهم ان بقاء الامور الی مالانهاية هو مزيد من الخسائر ومراكمة الخسائر.

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