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رئيس وزراء كندا يعلن استقالته من منصبه

رئيس وزراء كندا يعلن استقالته من منصبه
الإثنين ٠٦ يناير ٢٠٢٥ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم الإثنين، استقالته من منصبه ويعلق عمل البرلمان حتى 24 مارس.

العالم - أوروبا

وكانت قد ذكرت صحيفة "غلوب آند ميل" الكندية نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة على شؤون حزب ترود الليبرالي الداخلية، أن إعلان ترودو الاستقالة قد يأتي في وقت مبكر الاثنين.

كما أشارت الصحيفة إلى أنه في حال حدثت الاستقالة "من غير الواضح ما إذا كان ترودو سيغادر على الفور أم سيبقى رئيسا للوزراء حتى يتم اختيار زعيم جديد".


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وتخطط اللجنة التنفيذية الوطنية للحزب الليبرالي الكندي، التي تتخذ القرارات القيادية، للاجتماع هذا الأسبوع.

وذكرت وسائل إعلام في وقت سابق أن أكثر من 50 نائبا من الحزب الليبرالي، الذي يتولى ترودو زعامته، توصلوا إلى إجماع على ضرورة ترك ترودو لمنصبه.

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وأظهرت استطلاعات رأي أجرتها شركة "Nanos Research" في وقت سابق من هذا الشهر تراجعا حادا في مستوى ثقة مواطني كندا برئيس وزرائهم جاستن ترودو إلى نسبة 17.4%، وحزبه الليبرالي الذي يقوده إلى نسبة 21.3% فقط.

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