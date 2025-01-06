عملية كدوميم، الصفعة الأقسی للأمن الاسرائيلي منذ شهور

العالم - مراسلون

وقال مراسل قناة العالم في رام الله، فارس الصرفندي ان المنطقة التي حدثت بها العملية، هي الطريق المؤدي الی مستوطنة كدوميم وهي من أكثر المناطق تواجداً لقوات الجيش الاسرائيلي ومن الاكثر المناطق مراقبة بالكاميرات التابعة لجيش الاحتلال وهناك تواجد عسكري شبه دائم لجيش الاحتلال في هذه المنطقة.

وأشار الصرفندي الی ماقيل في الاعلام الاسرائيلي عن العملية، مؤكداً ان قوات الاحتلال كانت علی بعد بضع أمتار من مكان العملية، لكنهم لم يستطيعوا منع منفذي العملية من القيام بإطلاق النار وايقاع هذه الاصابات المباشرة في صفوف المستوطنين.

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وأوضح مراسل العالم ان جيش الاحتلال الاسرائيلي حدد منفذي العملية وقال بأنهما مطلوبان لجيش الاحتلال الاسرائيلي، الا انه لم يستطع إلقاء القبض عليهما بحيث استطاعا الانسحاب بهدوء من مكان العملية.

وشدد علی أهمية زمان تنفيذ العملية قائلاً ان قوات الاحتلال كانت منشغلة بعمليات دائمة في منطقة شمال الضفة الغربية ولاتزال عمليات السلطة الفلسطينية مستمرة ضد المقاومة في جنين ومازالت عمليات جيش الاحتلال مستمرة في طولكرم وقلقيليا ونابلس وفيما تستمر عمليات محاولة إنهاء المقاومة في الضفة الغربية، أتت هذه العملية لتؤكد ان الاختراق الأمني أصبح أمراً عادياً من قبل المقاومة الفلسطينية.

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وبيّن مراسل العالم ان مسؤولين في كيان الاحتلال الاسرائيلي، وصفوا هذه العملية بأنها الصفعة الأقسی منذ عدة أشهر لأجهزة الأمن الاسرائيلية.

هذا وقتل 3 مستوطنين وأصيب 8 آخرون اليوم الإثنين، في عملية إطلاق نار استهدفت حافلة ومركبتين قرب قرية الفندق شرق محافظة قلقيليا شمالي الضفة الغربية.