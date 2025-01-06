طبيب أردني: تعرضت لضغط كبير لم أره في حياتي من قبل

العالم-الأردن

وقال الطبيب عبدالله البلوي الذي تم الإفراج عنه مؤخرا لدى الاحتلال الإسرائيلي إن قوات “الشاباك” اعتقلوه فور وصوله إلى فلسطين المحتلة، ودون الكشف عن أسباب الاحتجاز.

وأكد البلوي لصحيفة “عمون” الإلكترونية المحلية أن سلطات الاحتلال رفضت في بداية الاعتقال السماح له بالاتصال بالسفارة الأردنية في تل أبيب، كما رفضوا إحضار مُحامٍ خاص له.

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وأضاف خلال تصريحات نقلتها “عمون” أنه تعرض لضغط نفسي كبير لم يره في حياته من قبل، مثل تسليط ضوء قوي عليه داخل الزنزانة، ولم يكن لديه أي فكرة عن التوقيت، والمساحة الضيّقة للزنزانة، ورداءة نوعية للطعام المقدم.