عراقجي : طاجيكستان تحظي بمكانة مرموقة في سياستنا الخارجية

العالم - ايران

وقبيل زيارة الرئيس الإيراني "مسعود بزشكيان" إلى طاجيكستان، التقى السفير الإيراني في جوشنبة "علي رضا حقيقيان"، اليوم الاثنين، بوزير الخارجية "عباس عراقجي".

وفي هذا اللقاء، قدم حقيقيان الى وزير الخارجية، تقريرا مسهبا عن آخر التطورات فيما يتعلق بالعلاقات والتعاون المتنامي بين طهران ودوشنبة، فضلا عن الخطط الموضوعة لإنجاح زيارة رئيس الجمهورية الاسلامية المرتقبة الى هذا البلد.

الى ذلك، نوه عراقجي بالأواصر التاريخية والحضارية والثقافية المتجذرة التي تجمع الشعبين الإيراني والطاجيكي؛ مؤكدا على الأهمية البالغة التي توليها إيران لعلاقاتها مع طاجيكستان.

كما لفت وزير الخارجية في هذا اللقاء، الى وجود الإمكانات الهائلة والكفيلة بتوسيع التعاون الثنائي، في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية وغيرها؛ واصفا زيارة الرئيس بزشكيان المرتقبة إلى طاجيكستان، انها تتيح فرصة مثالية لتعزيز هذه العلاقات وتطويرها.

من جانبه، دعا السفير الإيراني دوشنبة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإفادة القصوى من هذه الزيارة التاريخية.