ملاحقات قضائية دولية للجنود الاسرائيليين

العالم - بانوراما

وألقت قناة العالم نظرة بانورامية علی هذا الموضوع، من خلال برنامجها المسائي، بانوراما، حيث يأتي التحذير الإسرائيلي بعد إصدار السلطات القضائية في البرازيل أمرا بتوقيف جندي إسرائيلي على أراضيها والتحقيق معه بتهمة ارتكابه جرائم في غزة، وبعد تقديم مجموعة من المحامين التشيليين دعوى ضد جندي آخر بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة، ويتواجد على الأراضي التشيلية.

مصادر أمنية إسرائيلية أكدت أنّ محاولات استهداف الجنود قانونياً بالخارج آخذة في الارتفاع، مشيرة الى رفع خمسين شكوى ضد جنود الاحتياط في الخارج، وفتح تحقيقات في عشر دول.

تأتي الملاحقات القضائية هذه بعد مذكّرتي اعتقال من الجنائية الدولية بحق نتنياهو ووزير حربه السابق غالانت بتهم تتعلق بارتكابهما جرائم حرب في غزة، فهل استفاق الضمير الدولي متأخراً لأجل ملاحقة جيش الاحتلال على جرائمه في غزة؟

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.