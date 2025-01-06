انضمام إندونيسيا لمجموعة 'بريكس' بعضوية كاملة

العالم-الاميركيتان

وجاء في بيان الخارجية البرازيلية: "كجزء من رئاسة البرازيل المؤقتة لمجموعة "بريكس"، والتي بدأت في 1 يناير (الجاري) وتستمر حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025، أعلنت حكومة البرازيل اليوم (الاثنين) 6 يناير، الدخول الرسمي لجمهورية إندونيسيا إلى مجموعة "بريكس" كعضو كامل العضوية".

يذكر أنه تمت الموافقة على ترشيح إندونيسيا بإجماع قادة المجموعة في قمة جوهانسبرغ، في أغسطس/ آب 2023، لكن الانضمام سبقه إجراء انتخابات رئاسية في ذلك البلد وتشكيل حكومة جديدة.

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مجموعة "بريكس" هي رابطة مشتركة بين مجموعة دول تم إنشاؤها في عام 2006، من قبل روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا، وتولت روسيا رئاسة المنظمة في الأول من يناير/ كانون الثاني 2024.

ومنذ بداية عام 2024، انضمت مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى مجموعة "بريكس".