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الاحتلال يغير اسم الضفة الغربية ويغير طريقة التعامل معها

الإثنين ٠٦ يناير ٢٠٢٥ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

عقد رئيس حكومة الإحتلال، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، الإثنين، اجتماعاً لتقييم الوضع الأمني في الضفة الغربية، صادق خلاله على مجموعة من العمليات "الهجومية والدفاعية".

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في القدس المحتلة، خضر شاهين ان اجتماع حکومة الاحتلال جاء في أعقاب مقتل ثلاثة مستوطنين، بينهم ضابط شرطة، وإصابة ثمانية آخرين، في عملية إطلاق نار نفذت في قرية الفندق شرق مدينة قلقيلية في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد بيان صدر عن مكتب نتنياهو بأن الاجتماع عقد بمشاركة وزير الأمن، يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان، هرتسي هليفي، ورئيس الشاباك، رونين بار، ومسؤولين أمنيين آخرين.

وذكر البيان أن نتنياهو صادق على مجموعة من الإجراءات المتخذة لـ"ملاحقة المخربين والقبض عليهم، بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات الدفاعية والهجومية في الضفة الغربية".

وهدد وزير الأمن، كاتس، عبر منصة "إكس"، إن تل أبيب "لن تسمح أن يكون الواقع في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية) كما كان عليه في قطاع غزة".

وأضاف أنه "مَن يتبع طريق حماس في غزة، ويرعى قتل اليهود وإيذائهم سيدفع ثمنا باهظا"، على حد تعبيره.

يأتي ذلك وسط دعوات إسرائيلية لتصعيد العدوان على الضفة الغربية.

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